Юрист объяснил, чем опасна дарственная для пенсионеров

По словам юриста, завещание — все еще самый надежный для пожилого человека способ обезопасить себя.

Пожилые люди используют нередко такую форму передачи недвижимости родственникам, как договор дарения, и он таит в себе некоторые опасности, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист Иван Соловьев.

По словам специалиста, многие пенсионеры, подписав документ, надеются остаться в квартире до конца жизни, однако никто не может гарантировать, что поведение и отношение родственников останется прежним.

Необходимо четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на нее никаких прав, — заявил Соловьев.

Он напомнил, что этот юридический документ может быть аннулирован только в исключительных случаях — в частности, если новый собственник причинит физический вред дарителю.

По словам юриста, завещание — все еще самый надежный для пожилого человека способ обезопасить себя.

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