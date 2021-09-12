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Казахстанский гимнаст вышел в финал на этапе Кубка мира в Турции

Фото: olympic.kz 12 сентября 2021, 12:45

Милад Карими квалифицировался в два финала.

Турция принимает этап Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает zakon.kz.

В рамках мирового турнира казахстанец Милад Карими квалифицировался в два финала, сообщает Olympic.kz.

С четвертым результатом он завершил отбор в опорном прыжке, набрав 14.008 балла.

Также казахстанец поборется за медаль в упражнениях на перекладине. В финал он пробился с шестым результатом - 13.350 балла.

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