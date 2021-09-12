В регионе действуют около 50 тысяч субъектов сельского хозяйства, 300 тысяч подсобных хозяйств и 373 перерабатывающих предприятий.

43 млрд тенге субсидии предусмотрены для аграриев Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В регионе действуют около 50 тысяч субъектов сельского хозяйства, 300 тысяч подсобных хозяйств и 373 перерабатывающих предприятий. Ведущая отрасль экономики области - сельское хозяйство.

В своем послание Касым-Жомарт Токаев отметил сферу АПК. Особенно акцент сделал на субсидирование. В Алматинской области на это направление из казны в текущем году выделено 50 млрд тенге, из них порядка 43 млрд тенге предусмотрены в качестве субсидии.

К примеру, на возмещение части расходов субъектов АПК при инвестиционных вложения в рамках 32 направлений предусмотрено 12 млрд тенге.

Субсидируется и сфера растениеводства: семена, минеральные удобрения и гербициды, посадочные материалы, поливная вода, ликвидация болезней деревьев, перерабатывающие предприятий за прием сахарной свеклы и кукурузы на зерно,– говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области Бахтияр Шампиков.

В этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на 972,3 тыс. га, по сравнению с прошлым годом посевные площади увеличены на 3,8 тыс. га. В прошлом году этот показатель составил 968 тысяч гектаров.

На сегодняшний день из 303 тыс. га колосовых культур собрано 524 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 17,3 центнера с гектара. А с 15 тыс. га картофельных полей собрано 288 тыс. тонн урожая.

Что касается овощей, то с 21 тыс. га получено 596 тыс. тонн урожая. С 4 тыс. га собрано 110 тыс. тонн бахчевых культур.

Подчеркнем, что фермеры своевременно обеспечены качественными семенами, удобрениями, техникой, горюче-смазочными материалами. Еще на весенне-полевые работы через Аграрную кредитную корпорацию в рамках кредитной программы "Кен Дала", 92 хозяйства получили 1,3 млрд тенге.

"Льготное горюче-смазочные материалы распределяются через Минэнерго, в нашу область выделено гарантированное 13,8 тыс. тонн дизельного топлива, средняя цена за литр 177 тенге, в настоящее время поставлено 6228 тонн, из них 2811 тонн передано 213 хозяйствам",– поделился Бахтияр Шампиков.

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