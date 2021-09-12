Флоридские фанаты спасли кота, сорвавшегося с трибуны стадиона

Болельщики растянули несколько американских флагов, чтобы поймать кота.

Во время футбольного матча в Майами болельщики использовали американский флаг, чтобы поймать сорвавшегося с трибуны кота, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовал портал ESPN.

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано не к игре, а к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу.

Болельщики растянули несколько американских флагов, чтобы поймать кота. Ему удалось мягко приземлиться на импровизированный тент.

После падения он расцарапал болельщикам руки, вырвался и убежал. Его спасение вызвало бурные аплодисменты зрителей и стало самым главным событием довольно скучного матча.

Главный тренер команды хозяев встречи Мэнни Диас в шутку пообещал дать коту стипендию.

Встреча между "Интер Майами" и "Коламбус Крю" завершилась победой клуба из "Майами" со счетом 1:0.

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