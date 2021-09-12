Лукашенко: Беларусь не будет разговаривать с Западом до отмены "безмозглых санкций"

Онтакже обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока другие страны не снимут с республики "безмозглые санкции", заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает zakon.kz.

Так он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе Евросоюза, отметив, что в данном случае мяч на стороне западных партнеров, передает БЕЛТА.

Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем. президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент также обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

Ранее пресс-секретарь белорусского политика Наталья Эйсмонт заявила, что встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным прошла результативно. По ее словам, именно это и ожидалось.

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