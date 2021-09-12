Фируза Шарипова нокаутировала многократную чемпионку на "Битве кочевников"

Шарипова нанесла Беляковой мощный удар по печени, после которого та не смогла продолжить бой.

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу на вечере бокса "Битва кочевников 2" в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Бой в легком весе закончился досрочной победой казахстанской спортсменки - нокаутом во втором раунде, передает Sports.kz.

Шарипова нанесла Беляковой мощный удар по печени, после которого та не смогла продолжить бой.

Фируза Шарипова выиграла четырнадцатый бой в своей профессиональной карьере. Добавим, что в этом году она уже выходила на ринг - в апреле в четвертом раунде Шарипова нокаутировала россиянку Юлию Чернобородову (0-2).

Любовь Белякова - многократная чемпионка Украины по тайскому боксу, чемпионка Всемирного турнира в Таиланде, а также обладательница Кубка России-2020.

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