Фируза Шарипова нокаутировала многократную чемпионку на "Битве кочевников"

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Шарипова нанесла Беляковой мощный удар по печени, после которого та не смогла продолжить бой.
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу на вечере бокса "Битва кочевников 2" в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
Бой в легком весе закончился досрочной победой казахстанской спортсменки - нокаутом во втором раунде, передает Sports.kz.
Шарипова нанесла Беляковой мощный удар по печени, после которого та не смогла продолжить бой.
Фируза Шарипова выиграла четырнадцатый бой в своей профессиональной карьере. Добавим, что в этом году она уже выходила на ринг - в апреле в четвертом раунде Шарипова нокаутировала россиянку Юлию Чернобородову (0-2).
Любовь Белякова - многократная чемпионка Украины по тайскому боксу, чемпионка Всемирного турнира в Таиланде, а также обладательница Кубка России-2020.
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