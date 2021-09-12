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Казахстанские боксеры завоевали титулы WBA на "Битве кочевников"

Фото: instagram.com/boxingka... 12 сентября 2021, 20:28

Отличились Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов.

Казахстанские боксеры расправились с соперниками и завоевали титулы WBA на "Битве кочевников", сообщает zakon.kz.

Бек Нурмаганбет (4-0, 2 КО) встретился с мексиканцем Бруно Сандовалем (21-4-1, 17 КО), а Евгений Павлов (4-0, 3 КО) вышел против представителя Гайаны Айзека Сэки (25-1-1, 20 КО).

Нурмаганбет победил нокаутом в первом раунде. Таким образом, Бек выиграл вакантный титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе.

Павлов выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде и также занял вакантный титул чемпиона.

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