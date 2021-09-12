Появилось новое фото Заворотнюк и Чернышева

Ровно 13 лет назад, в сентябре 2008 года, они сочетались узами брака.

Исполнительница главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" - Анастасия Заворотнюк - вместе со своим третьим мужем празднуют ландышевую свадьбу, сообщает zakon.kz.

Впервые за долгое время на странице в Instagram "Поддержка Заворотнюк", которую ведут близкие актрисы, появилась запись.

Сегодня 13 лет, как образовалась эта прекрасная семья. Наверное, самое главное в жизни - это знать, что рядом есть любящий, родной человек, который полностью разделяет твою судьбу. Недаром говорят, что все начинается с любви! И с веры, конечно. И не важно, как меняются обстоятельства, когда все - и хорошее, и сложное можно разделить пополам

С тех пор пара пережила немало событий, многие из которых вряд ли когда-то забудутся. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак, с которым она борется до сих пор. Несмотря на все сложности, Чернышев по-прежнему остается с Анастасией и заботится о супруге.

На странице написано, что все поздравления, которые будут написаны в комментариях, будут переданы Анастасии и Петру. В короткие сроки пост набрал множество лайков.

У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак в 2019 году - вскоре после того, как она в третий раз стала мамой. После родов у Насти начались сильные головные боли, причину которых удалось установить не сразу. Позже врачи обнаружили, что в мозгу у "прекрасной няни" растет опухоль. Страшный диагноз ей поставили в Германии. По одной из версий, причиной рака стала процедура ЭКО, на которую пошла Анастасия, чтобы забеременеть от Чернышева.

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