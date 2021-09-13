"Талибан" вводит раздельное обучение в образовательных учреждениях

Также сообщил, что будут пересмотрены предметы, преподаваемые в университетах.

Талибы, захватившие власть в Афганистане, разрешат женщинам получать высшее образование, но отдельно от мужчин, сообщает zakon.kz.

Помимо этого, исламисты назвали и другие условия, при которых обучение в университетах будет возможно для студенток, передает Tolo News.

Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани объявил о ряде новых ограничений, связанных с занятиями женщин и девочек.

Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям афганцев, — сказал представитель правительства радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) на пресс-конференции.

Хаккани объяснил, что в идеале кампусы должны быть разделены на мужские и женские. Кроме того, по его словам, университетам следует установить разное время занятий для студентов разных полов или обеспечить, чтобы аудитории были разделены на две части.

В ответ на вопрос, не станет ли раздельное обучение фактическим лишением женщин возможности получить образование из-за недостатка у университетов ресурсов, Хаккани ответил, что в Афганистане достаточно женщин-преподавателей, а там, где их нет, правительство найдет альтернативы.

Хаккани также сообщил, что будут пересмотрены предметы, преподаваемые в университетах.

Талибан намерен создать разумную и исламскую учебную программу, которая соответствовала бы нашим исламским, национальным и историческим ценностям и, с другой стороны, была в состоянии конкурировать с другими странами. министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани

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