Боец-трансгендер из спецназа одержала первую победу в ММА

Это второй случай в истории смешанных единоборств, когда на бой вышел трансгендер.

В американском Майами свой первый поединок по правилам смешанных единоборств провел первый в истории спорта трансгендер. Им стала Алана Маклафлин, которая дебютировала в MMA в рамках турнира Combate Global, сообщает zakon.kz.

Во втором раунде Маклафлин успешно провела удушающий прием против Селин Провост, передает Спорт-экспресс.

Райан Маклафлин сменил пол в 2009 году. До этого шесть лет служил в отряде спецназа. Был награжден восемью медалями, в том числе за службу в Афганистане в 2007 году.

Драться с Аланой согласилась только француженка Селин Провост. Она проиграла дебютный бой в профессиональных ММA, затем получила серьезную травму лодыжки, а в 2016-м смешанные единоборства во Франции объявили незаконными (запрет был снят только в 2020-м). Ей пришлось два года выступать по боксу, поскольку возможности продолжать карьеру ММА не было.

Изначально поединок был назначен на 6 августа, но в июле Провост заболела коронавирусом, поэтому бой был перенесен на 10 сентября.

Перед боем Маклафлин сдала медицинские тесты, в том числе на уровень гормонов.

Отметим, что это второй случай в истории смешанных единоборств, когда на бой вышел трансгендер.

Первым таким случаем стала Фэллон Фокс, дебютировавшая в мае 2012 года в промоушене King of the Cage.

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