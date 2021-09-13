Насколько дети подвержены заражению "дельта-штаммом" - исследование

На долю детей младше 12 лет приходится около 13% зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, доктор Сара Форчун ответила, насколько дети подвержены заражению "дельта-штаммом" коронавируса и насколько тяжело у них протекает заболевание, передает zakon.kz.

В нынешней "дельта"- волне мы определенно видим детей в возрасте до 12 лет, которые заражаются, - приводит "Российская газета" слова доктора Форчун. - Но они попадают в больницу - и, не дай бог, умирают - гораздо реже, чем взрослые.

По словам эксперта, на долю детей младше 12 лет приходится около 13% зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, при этом в госпитализации нуждается только один ребенок из 100.

В этом месяце до сих пор не было зарегистрировано случаев смерти детей, связанных с вирусом. Напротив, взрослые старше 80 лет составляют два процента случаев, 30% госпитализаций и более 30% смертей. Дети в возрасте до 12 лет определенно заражаются и будут заражаться даже в хорошо вакцинированных сообществах из-за "дельта"-передачи через вакцинированных и непривитых людей. Однако риск ужасных исходов у непривитых детей намного ниже, чем у непривитых взрослых, - рассказала Форчун.

Тем не менее с распространением "дельты" и продолжающимся ростом числа случаев заболевания в ряде регионов и стран, например, в США, "крайне важно также снизить риск с помощью других методов, таких как социальное дистанцирование и ношение масок", подчеркнула эксперт.

Мы не должны преуменьшать трагедию потери даже одного ребенка из-за инфекции, которую можно было бы предотвратить за счет большего внимания сообщества к вакцинации и другим формам снижения рисков, и должны как сообщества следить за ситуацией, - добавила она.

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