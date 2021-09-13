Отцы-одиночки смогут получать материнский капитал в России

Россияне расширят категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение маткапитала.

Минтруд России разработал поправки в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал, передает zakon.kz.

Как уточняют "Известия", в министерстве выразили уверенность в том, что поправки заработают с 2022 года.

Поправки планируется внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Они расширят категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение маткапитала.

В пояснительной записке говорится, что сейчас в приоритетном порядке дополнительные меры господдержки предоставляются женщинам в связи с социальными рисками материнства (беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве), пишет газета. Там же уточняется, что право мужчины на господдержку является производным от права женщины и может быть реализовано, когда у женщины оно прекратилось по закону.

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