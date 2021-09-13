Скелет пропавшего мужчины найден в Караганде

Документы, найденные при погибшем, принадлежат 27-летнему Касымхану Жумашеву

Личность погибшего пока не установлена, передает zakon.kz.

Найден скелетированный труп человека. Назначена экспертиза, которая сможет установить личность человека. Рядом со скелетом были документы на лицо, числящееся без вести пропавшим, - рассказали Telegram-каналу "Патриот" в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Экспертиза по мере возможности покажет причину смерти человека. Если эксперты увидят следы убийства, то розыскное дело будет переквалифицировано на статью "убийство".

Документы, найденные при погибшем, принадлежат 27-летнему Касымхану Жумашеву, который числится в сводках полиции пропавшим без вести.

Молодой человек пропал 26 августа. Родным сказал, что будет у друга дома. Но к другу он не пришел. Номер его телефона с этого дня был отключен. Касымхан работал барменом в одном из кинотеатров.

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