3088 человек заболели COVID-19 в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Всего в стране подтверждено 842 587 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 сентября 2021 года. Количество заражений в стране значительно снизилось. Согласно статистике, было зафиксировано на 487 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Только в Алматы заболевших стало меньше на 150 человек, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтверждено 842 587 случаев.
3959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 762 049 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!