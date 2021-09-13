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3088 человек заболели COVID-19 в Казахстане

Фото: zakon.kz 13 сентября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 842 587 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 сентября 2021 года. Количество заражений в стране значительно снизилось. Согласно статистике, было зафиксировано на 487 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Только в Алматы заболевших стало меньше на 150 человек, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 325,
  • в городе Алматы - 719,
  • в городе Шымкент - 95,
  • в Акмолинской области - 194,
  • в Актюбинской области - 140,
  • в Алматинской области - 218,
  • в Атырауской области - 86,
  • в ВКО - 158,
  • в Жамбылской области - 58,
  • в ЗКО - 69,
  • в Карагандинской области - 379,
  • в Костанайской области - 159,
  • в Кызылординской области - 51,
  • в Мангистауской области - 123,
  • в Павлодарской области - 204,
  • в СКО - 73,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране подтверждено 842 587 случаев.

3959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан- - 261,
  • в городе Алматы - 1039,
  • в городе Шымкент - 0,
  • в Акмолинской области - 257,
  • в Актюбинской области - 57,
  • в Алматинской области - 468,
  • в Атырауской области - 478,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 157,
  • в ЗКО - 70,
  • в Карагандинской области - 301,
  • в Костанайской области - 138,
  • в Кызылординской области - 152,
  • в Мангистауской области - 240,
  • в Павлодарской области - 231,
  • в СКО - 18,
  • в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 762 049 человек.

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