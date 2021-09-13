Число умерших от COVID-19 казахстанцев достигло 10 354

Лечение от КВИ продолжают получать 78 512 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 78 512 человек (70 184+ и 8328 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 345 пациентов, на амбулаторном уровне - 62 167.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1276 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 340, на аппарате ИВЛ - 196.

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