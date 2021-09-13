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Восстановлен алматинский фонтан "Неделька"

Фото: пресс-служба акимата А... 13 сентября 2021, 09:32

О реконструкции фонтана и сквера рассказал Сагинтаев на своей странице в Instagram.

В Алматы восстановлен легендарный фонтан "Неделька", передает zakon.kz.

О реконструкции фонтана и сквера рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Instagram.

Заканчиваем обновление скверов у НАТОБ имени Абая, включая фонтан "Неделька". Главным было сохранение и восстановление исторического архитектурного ансамбля. Для этого отреставрировали фонари, фонтанные арки и "абажуры". Все, как было запечатлено на старых фотографиях. Восстановили некогда уничтоженные фонтаны на входных группах. Уверен, горожане оценят преобразившееся пространство – оно перенесет вас в атмосферу города 60-70-х годов, – подчеркнул градоначальник.

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