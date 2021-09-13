Какие комнатные цветы подойдут для спальни и улучшат сон

Названы 6 комнатных растений, которые идеально подойдут для спальни.

Специалисты рассказали, какие шесть комнатных растений идеально подойдут для спальной комнаты и улучшат сон, передает zakon.kz.

Хороший сон необходим любому человеку. Только качественно выспавшись, мы можем продуктивно работать, находить силы на семью и на хобби, сообщает Profile.ru.

Кроме того, только регулярно высыпаясь, возможно быть уверенным в благоприятном состоянии здоровья. Способствовать глубокому сну может и оформление спальной комнаты. Созданию нужной атмосферы, в том числе, поможет размещение комнатных растений.

Мирт Целебные свойства этого растения известны еще с древних времен. Растение выделяет вещества фитонциды, которые уничтожают болезнетворные бактерии. При этом, мирт - не самое простое, в плане ухода, растение. В период покоя ему лучше находиться в прохладном помещении, а если не обеспечить ему требуемую температуру, растение может сбросить листья. Полив должен быть умеренным зимой и обильным летом.

Лаванда

Это растение известно как источник эфирных масел. Аромат лаванды используется в качестве успокоительного средства в препаратах для малышей. Он снимает стресс и настраивает на сон. Лаванда успешно выращивается в домашних условиях даже из семян. Растение предпочитает хороший полив и яркое освещение (не прямые солнечные лучи).

Лавр Это тот самый лавровый лист, который часто добавляют в супы и вторые блюда. Но он приносит пользу не только в качестве пряности. Эфирные масла лавра благотворно влияют на нервную систему, избавляют от головной боли и очищают воздух, пишет портал Kvartblog.ru. Лавр любит помещения с достаточным количеством света, но может расти и в тени. Летом рекомендуется выносить его на балкон. В теплое время года лавр следует поливать обильно, зимой – по мере высыхания грунта. Воздух следует увлажнять.

Хризантема Это растение, помимо внешней красоты, имеет и скрытые достоинства. Хризантема фильтрует вредные вещества в воздухе и выделяет уже упоминавшиеся фитонциды. Растение также любит хороший полив по мере высыхания верхнего слоя грунта. Хризантеме необходим влажный воздух, зимой она нуждается в покое. Растение обрезают и оставляют в прохладном темном месте, поливая приблизительно один раз в месяц. Весной его пересаживают и выставляют на постоянное место.

Плющ Плющ является отличным натуральным фильтром. Он улавливает из воздуха вредные вещества и выделяет фитонциды. Это растение идеально подойдет для квартир, где проживают аллергики и астматики. Но важно помнить, что растения является токсичным как для человека, так и для животных. Плющ нужно поливать умеренно в теплый сезон и зимой его лучше опрыскивать.

Гардения Это цветущее комнатное растение с легким ароматом, который сравнивают со снотворным – он действует на центр сна в головном мозге. Поэтому гардения идеально подойдет для размещения в спальне. Растение любит хорошее освещение, но только не прямые лучи. Также оно плохо переносит перестановки и сквозняки. Цветет гардения исключительно при температуре от 18 до 25 градусов. Полив – умеренный, но частый. Излишки воды следует сливать из поддона через 20 минут. Опрыскивать гардению следует аккуратно, не попадая на бутоны.

Разнообразие зелени в доме благоприятно влияет на самочувствие его жителей, снижая стресс и улучшая настроение. Комнатные растения также используются в качестве декора и способны оживить любую квартиру. Однако стоит помнить, что не все из них могут помочь, а некоторые способны навредить.

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