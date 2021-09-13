"Вау, Казахстан!": до Большого Алматинского озера теперь можно доехать на электробайке

Ведущий проекта "Вау, Казахстан!" отправился на термальный источник и визит-центр "Аюсай".

Блогер и ведущий проекта "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия Ануар Нурпеисов отправился в утренний тур на термальный источник "Горельник", популярный среди алматинцев и гостей южной столицы, передает zakon.kz.

Поднявшись по "Лестнице здоровья", которая состоит из 842 ступеней, Ануар оказался на Медеуской селезащитной плотине. Отсюда открывается прекрасный вид на алматинские горы.

Малое Алматинское ущелье можно назвать самым развитым туристическим участком нашей страны. Здесь расположен самый масштабный горнолыжный курорт в Казахстане, - отметил Нурпеисов.

Известно, что дальше Медеу ехать на машине нельзя, поэтому до термальных источников пришлось идти пешком. Говорят, что вода в "Горельнике" может залечить не только физические, но и душевные раны, она придает силы и повышает жизнерадостность.

Следующий пункт назначения Ануара - визит-центр "Аюсай", расположенный в одноименном ущелье. Здесь можно узнать о туристической активности, также проводятся лекции по пребыванию в горах и безопасности. Прямо за центром находится палаточный лагерь "Тамыр", где есть возможность переночевать.

К слову, Ануар Нурпеисов стал одним из первых, кто опробовал новый продукт, разработанный специально для туристов, - электровелосипед. Так он добрался до легендарного Большого Алматинского озера.

Теперь попасть на озеро можно тремя способами: пешком, на электробайке и со специальным разрешением Национального парка, - пояснил ведущий.

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