Почему казахи называют талкан "живой" едой

Из талкана, которого называют "живой" едой, часто готовят жент.

В новом выпуске "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия ведущие рассказали, как получают талкан и какое лакомство чаще всего из него готовят, передает zakon.kz.

Если талкан из пшеничной муки, то пшеницу обязательно промывают, сушат, прожаривают. Затем ее толкут и пропускают через сито. А уже в конце эту массу перемалывают на каменных жерновах в муку, - пояснила этнограф, историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

В таком виде талкан было удобно брать с собой в дорогу, поскольку он имел малый вес, а по энергетической ценности не уступал мясу. Его называли спасительной "живой" едой, ведь его основу составляет пророщенное "живое" зерно.

В процессе прорастания в зерне снижается количество фитиновой кислоты, которая снижает степень усвояемости полезных веществ, - отметила диетолог и терапевт Юлия Пигарева.

В талкане содержится много клетчатки, он незаменим для диабетиков и людей, страдающих желчнокаменной болезнью, ожирением, заболеваниями печени, почек и аллергией.

Из талкана с давних пор готовят жент. Этот десерт лепят из смеси пожаренной с сахаром муки и топленого масла. Вариантов добавок множество: ягоды, сухофрукты, мед, инжир, шоколад и прочее. Сегодня жент можно хранить около года в морозильнике, тогда как в обычных условиях - не дольше нескольких дней.

Чтобы узнать о других секретах казахской кухни, смотрите программу "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия каждое воскресенье в 14:00.

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