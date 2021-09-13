"Казахфильм" подписал соглашение о проведении анализа коррупционных рисков

В ближайшее время Antikor планирует провести внешний анализ коррупционных рисков, как одного из важнейших превентивных механизмов, который будет способствовать предупреждению нарушений в деятельности АО "Казахфильм".

В ходе встречи в Antikor ortalygy между Антикоррупционной службой Алматы и АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

В рамках профилактики коррупции нами проводится вовлечение общества, активных деятелей, лидеров общественного мнения в антикоррупционную работу. Мы надеемся, что пул экспертов и просто неравнодушных граждан будет расти. В свою очередь мы готовы оказать методологическую и иную помощь в вопросах противодействия коррупции. глава Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов

В ближайшее время Antikor планирует провести внешний анализ коррупционных рисков, как одного из важнейших превентивных механизмов, который будет способствовать предупреждению нарушений в деятельности АО "Казахфильм".

В анализе рисков примет участие недавно созданная для эффективности деятельности и обеспечения добропорядочности организаций комплаенс-служба "Казахфильма". Анар Идельбаева, как руководитель службы, поделилась намеченными планами в рамках формирования антикоррупционной культуры.

Наличие комплаенс-служб в национальных компаниях, на мой взгляд, как законодательное закрепление является большим успехом в противодействии коррупции. Этот механизм очень важен при принятии мер по упреждению негативных возможных последствий. Считаю, что комплаенс-служба - это своего рода "агенты перемен". президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев

Напомним, в мае этого года впервые в сфере культуры Казахстана внедрена комплаенс-служба. Так, в "Казахфильме" определено подразделение, исполняющее функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которого является обеспечение соблюдения организацией и работниками законодательства о противодействии коррупции.

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