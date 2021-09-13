Смертельное ДТП произошло на трассе в Алматинской области

Произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Carina и Audi 80.

В Алматинской области произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

ДТП произошло в 19:15 12 сентября на 41 км автодороги Талдыкорган - Уштобе. Произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Carina и Audi 80. В результате ДТП водители обеих машин скончались от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области

Четыре пассажира автомашины Toyota Carina с различными телесными повреждениями доставлены в больницу Уштобе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч. 4 УК РК, в ходе чего будут выяснены все причины и обстоятельства происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!