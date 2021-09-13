Доллар немного подешевел после выходных

Курс доллара снизился на 0,66 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,83 тенге (-0,66 тенге), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,9-427,3 тенге, евро – 502,5-504,5 тенге, рос. рубль - 5,83-5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 13 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,197%, составив $69,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,16% — до $73,06 за баррель.

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