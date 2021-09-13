Плодотворная неделя для казахстанского тенниса

Победное шествие казахстанских мастеров большой ракетки открыла Анна Данилина.

Прошедшая неделя стала результативной для казахстанского тенниса, сразу несколько титулов были заработаны отечественными теннисистами, передает zakon.kz.

Победное шествие казахстанских мастеров большой ракетки открыла Анна Данилина. Во Франции, на турнире ITF Women 25 Saint Palais SUR MER, Данилина в дуэте с Валерией Страховой из Украины стали победителями парного разряда. На этом же турнире Анна могла выиграть и одиночный разряд, но в финале уступила хозяйке кортов Амандин Хессе - 3:6, 4:6.

Победный дух Анны Данилиной поддержал Александр Недовесов. Представитель Нур-Султана в тандеме с бразильцем Орландо Лужом стали чемпионами на челленджере в Киеве. Казахстанско-бразильский состав в решающем поединке переиграл местных теннисистов Молчанов/Стаховский - 6:4, 6:4. Этот титул стал двадцать вторым в карьере Александра Недовесова под эгидой ATP и седьмым - в нынешнем сезоне.

После победы ощущения отличные. Меня переполняют эмоции. Хочу сказать спасибо Орландо за потрясающую игровую неделю. На победной позитивной ноте теперь можно ехать домой в Нур-Султан на турнир Astana Open. Дома всегда играть приятно, ощущения невероятные, - отмечает Недовесов.

На этом же турнире в одиночной категории неплохо выступил молодой казахстанский теннисист Тимофей Скатов. Он смог добраться до полуфинала, где уступил итальянцу Франко Агаменоне - 6:7, 3:6.

Хороший пример от старших товарищей увидело и младшее поколение. Казахстанские юниоры отличились на юниорских соревнованиях в Европе. В списке лучших спортсменов оказались Асылжан Арыстанбекова, Амир Омарханов и многие другие.

Также отмечаем, что 13 сентября опубликован новый мировой рейтинг теннисистов-профессионалов. По его показателям лидеры казахстанского тенниса Александр Бублик и Елена Рыбакина улучшили свои места в классификации.

Александр поднялся на 34-ю строчку, а Елена замыкает топ-20. Сразу на 25 ступеней поднялся Тимофей Скатов, он сейчас занимает 274-е место.

Куандык Шынасилов

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