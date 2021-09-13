69 дел было начато за сбыт наркотиков посредством интернета.

Более 800 сайтов по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане за 8 месяцев 2021 года, сообщил на брифинге начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент zakon.kz.

За 8 месяцев этого года зарегистрировано 127 досудебных производств, из которых 58 за рекламу и 69 за сбыт посредством интернета. Заблокировано 810 сайтов, распространявших наркотики, — сообщил Амирханов.

По его словам, только с начала текущего года изъято 129 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 11 нарколабораторий.

Он сообщил, что к примеру в Актобинской области в июле была ликвидирована лаборатория, организованная 28-летним наркоторговцем. Задержанный житель Мартукского района занимался незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере.

По информации МВД, в ходе обыска в доме у задержанного был изъят полиэтиленовый сверток с психотропным веществом весом более 47 грамм.

По результатам экспертизы установлено, что вещество мефедрон является аналогом психотропного вещества эфедрон. Далее сотрудниками полиции была обнаружена пристройка, где и находилась сама подпольная лаборатория. В ходе обыска изъято психотропное вещество весом около 10 кг, электронные весы, канистры, колбы и много другое. Общий вес изъятого порошкообразного вещества составил более 67 килограмм, — отметил Амирханов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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