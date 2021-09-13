Погода в Казахстане - осенняя прохлада и дожди

Прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября, сообщает zakon.kz.

В северных регионах республики по-прежнему будет прохладно и ветрено, пройдут дожди. Этому будут способствовать атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона. На остальной территории страны на фоне высокого атмосферного давления прогнозируется погода без осадков.

На западе, северо-западе температура воздуха ночью 3-15 градусов, днем понижение от 20-28 до 15-20 градусов. На севере ночью основной фон 2-13 тепла, 14 сентября заморозки 2 градуса, днем - 15-25. В центре и на востоке основной фон ночью 3-12 градусов, 14 сентября заморозки 3 градуса, днем повышение от 13-23 до 20-28. На юге и юго-востоке температура воздуха ночью 10-18 градусов, днем 23-30, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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