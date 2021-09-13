Штатную численность аппарата омбудсмена по правам человека увеличат в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Новые сотрудники появятся во всех регионах страны.
Национальный центр по правам человека подготовил проект указа президента РК об увеличении штатной численности аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Так, предусматривается увеличение штатной численности аппарата омбудсмена с 12 до 104 (включая региональные представительства), определение должностей сотрудников центрального аппарата омбудсмена на уровне категории "В", региональных представительств - категории "С".
Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября.
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