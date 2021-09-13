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В Кабул прибыл первый после вывода ВС США международный коммерческий рейс

Фото: airliners.net 13 сентября 2021, 12:49

Самолет принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines.

В Кабуле приземлился первый после ухода США международный коммерческий рейс, передает zakon.kz.

Первый после вывода Вооруженных сил США и прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс, приземлился 13 сентября в аэропорту Кабула, - говорится в сообщении ТАСС.

По информации Agence France Presse, воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines.

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