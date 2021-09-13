Назначен новый гендиректор "31 канала"

Им стал Курманбек Жумагали.

Назначен новый генеральный директор "31 канала". Им стал экс-гендиректор телеканала "Астана" Курманбек Жумагали, передает zakon.kz.

"31 канал" объявил о назначении Курманбека Жумагали на должность генерального директора.

С началом нового телевизионного сезона на "31 канал" приходит новая команда топ-менеджеров под руководством Курманбека Жумагали. Я уверен, что это решение придаст новый импульс развитию канала, в частности, росту качества и количества контента собственного производства на канале в соответствии с меняющимися предпочтениями телезрителя и новыми вызовами в условиях растущей конкуренции за внимание, - сказал генеральный директор группы компаний "Верный Капитал" и член наблюдательного совета "31 канала" Ерлан Оспанов.

На посту генерального директора Курманбек Жумагали сконцентрируется на дальнейшем увеличении аудиторных показателей на ТВ и в интернете, увеличении рыночной доли "31 канала" в Казахстане, расширении линейки продуктов собственного производства и повышении эффективности бизнеса в целом.

Для меня большая честь стать частью команды одного из самых успешных и популярных телеканалов страны. Сотни тысяч казахстанцев включают ежедневно телевизоры или заходят в интернет, для того чтобы посмотреть новости "Информбюро", одну из самых рейтинговых новостных программ Казахстана. У канала есть и относительно новые, но не менее популярные информационно-аналитические программы, такие как "Неге". Я вижу свою роль в том, чтобы вернуть телеканалу статус первого семейно-развлекательного телеканала страны, - отметил Курманбек Жумагали.

Курманбек Жумагали родился 27 августа 1985 года. Женат, воспитывает четверых детей. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "журналистика". В разные годы работал редактором на телеканале "Казахстан", был редактором-ведущим, корреспондентом в агентстве "Хабар", работал руководителем пресс-службы в акимате Карагандинской области, возглавлял "Қазақ Радиосы".

До назначения был гендиректором телеканала "Астана".

Ранее "31 канал" возглавляла известный казахстанский телепродюсер и медиаменеджер Екатерина Кочева. Она была назначена на эту должность в мае 2020 года.

"31 канал" - казахстанский развлекательный телеканал для семейного просмотра с большой долей высококачественных национальных продуктов собственного производства, в том числе и информационных. Стратегия канала направлена на укрепление лидерских позиций в новых развлекательных форматах и является эксклюзивным обладателем суперпремьерного киноконтента.

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