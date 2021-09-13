Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы

В инактивированных вакцинах ни сам вирус, ни его белки навредить человеку не могут.

В Казнете распространяют слух о том, что вакцины против КВИ вызывают разрушение мозга, сообщает zakon.kz.

Как отмечает автор сообщения, такой эффект якобы вызывает спайк-белок коронавируса SARS-CoV-2, содержащийся в препаратах для иммунизации.

По данным Stopfake.kz, информацию в рассылаемом ролике озвучивает доктор Райан Коул.

Он известный противник вакцинации и ранее уже делал необоснованные и откровенно ложные заявления о вреде иммунизации, - говорится в сообщении.

Теория о токсичности спайк-белка, содержащегося в вакцинах, также является ложной.

На самом деле спайк-белок – это "шип" на поверхности самого коронавируса. Именно при помощи этих белков патоген и проникает в клетку. Сам по себе белок заболевание вызвать не может. Целого спайк-белка коронавируса SARS-CoV-2 в вакцинах против COVID-19 нет. В их состав входит лишь ген, кодирующий этот белок, - уточнили эксперты.

В инактивированных вакцинах, таких как QazVac и CoronaVac, ни сам вирус, ни его белки навредить человеку никак не могут, так как патоген в препарате "убит" и к размножению не способен.

На сегодняшний день во всем мире 3,21 миллиарда человек получили первую дозу вакцины. 2,21 миллиарда из них получили обе дозы препарата. О случаях разрушения мозга у кого-либо из них не сообщалось, - заключили аналитики.

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