Деловая активность снизилась в восьми регионах Казахстана

Наиболее низкий уровень активности отмечен в Актюбинской области.

По результатам полученных оценок индекс деловой активности в августе снизился, составив 50,2 (в июле – 50,8). Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов, передает zakon.kz.

На это повлияло сокращение показателей в секторах услуг до 50,7 (в июле – 51,1) и промышленности – до 49,1 (в июле – 50,5). Ухудшение индекса в секторе услуг обусловлено снижением уровня занятости, в промышленности – сокращением новых заказов, продукции и уровня занятости, а также увеличением сроков поставок, - пояснил он.

Тем не менее, добавил Жандос Шаймарданов, показатель в строительстве увеличился до 51,9 (в июле – 50,1) вследствие роста уровня занятости.

В разрезе регионов в августе отмечено улучшение деловой активности в 9 регионах, ухудшение – в 8. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской области (54,6) и Шымкенте (52,8), наиболее низкий – в Актюбинской области (43,2).

В августе респонденты отметили улучшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 1,7 (в июле – 0,5), что связано с определенным смягчением карантинных мер в республике. Предприятия положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к финансам/кредитам и коммуникациям. Отрицательные оценки получили налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса, - сказал директор департамента.

Вместе с тем ухудшился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 17,6 (в июле – 21,1). В результате индекс бизнес-климата по экономике снизился до 9,5 (в июле – 10,5).

В августе 2021 года в опросе приняли участие 462 предприятия: в строительстве – 67, промышленности – 175, услугах – 220.

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