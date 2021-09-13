3,5 тысячи школьников и учителей отправили на карантин в Алматинской области

Если кто-то из школьников заболел коронавирусом, то весь класс переводят на двухнедельный карантин.

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в школах, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в штатном режиме в регионе обучаются 90% школьников, в комбинированном формате - 64 тысячи. По состоянию здоровья дистанционно учатся 517.

С 1 сентября по области зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди воспитанников детских садов, 209 случаев среди учеников и 47 среди педагогов. Санитарными врачами городов и районов вынесено 176 постановлений о введении карантина в 244 классах 120 школ области. На домашний карантин переведено 3,5 тысячи учеников и учителей, - сообщил Батыржан Байжуманов.

По его словам, если кто-то из школьников заболел коронавирусом, то весь класс переводят на двухнедельный карантин.

Напомним, Алматинская область находится в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусом. Также в этой зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне только Туркестанская область. Ранее глава управления общественного здоровья региона ответил на вопрос о сокрытии количества заболевших коронавирусом.

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