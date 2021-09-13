Закрытие рынка "Алтын орда" вызовет ажиотаж и рост цен - акимат области

Администрация этих объектов предпринимательства обеспечивает мерами безопасности против коронавируса как своих сотрудников, так и требует их от посетителей.

На брифинге в СЦК заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов объяснил, почему после августовского столпотворения не закрыли на карантин рынок "Алтын орда" и торговый центр "Апорт", передает корреспондент zakon.kz.

В конце августа в соцсетях опубликовали видео с большими скоплениями покупателей перед входом в молл "Апорт" и рынок "Алтын орда". Байжуманов рассказал, что на сегодня администрация этих объектов предпринимательства обеспечивает мерами безопасности против коронавируса как своих сотрудников, так и требует их от посетителей.

На рынке "Алтын орда" действуют пункты вакцинации, там работают мониторинговые группы. С руководством базара проведена работа, чтобы они сами на местах старались регулировать. Но вы знаете, масочный режим никто не отменял. Все посетители рынков и других общественных мест, чтобы себя обезопасить, должны носить маски. Это тоже требование, которое действует и на этом рынке, - пояснил он.

Байжуманов добавил, что "Алтын орда" играет большую роль в ценообразовании на продукты питания в целом по стране, потому что оптовики закупаются на этом рынке. Закрыть базар не могут.

Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет ажиотаж и рост цен на продукты питания. Здесь надо подходить со всех сторон, рассматривая такие вопросы. "Алтын орда" - это большой торговый базар республиканского значения. Там имеется очень много, около 40, по-моему, больших складов, которые обеспечивают продукцией не только Алматинскую область, но и город Алматы. В любом случае, мы все меры противоэпидемические там требуем, и рынок старается соблюдать все. В прошлый раз, перед сентябрем, в "Апорте" один день было скопление людей. Мониторинговая группа выезжала по рынку "Алтын орда". Мы контролируем, есть районное управление. Совместно с Алматы обеспечиваем информационно и мониторим, - заключил замакима.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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