На площадке "Антиген" будут выпускать QazVac 

В сентябре на площадке "Антиген" уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в рамках поручений главы государства по обеспечению биобезопасности страны, обозначенных в Послании народу Казахстана, ознакомился с работой научно-производственного предприятия "Антиген", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz

В настоящее время данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.

НИИИПББ, используя площадку "Антиген", подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в т.ч. QazVac.

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Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцины.

В сентябре на площадке "Антиген" уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцины QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц.

Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства.

НПП "Антиген" наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО "OtarBioPharm" стал второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ.

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