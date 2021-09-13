Детей старше 12 лет вакцинируют от COVID-19 в Казахстане - фейк

Фейком назвали информацию по вакцинации детей от коронавируса в Кызылординской области.

На брифинге в СЦК заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов опроверг информацию, что в школах южных регионов собирают списки якобы для вакцинации детей от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее в соцсетях появился документ, подписанный руководителем отдела образования Жалагашского района Кызылординской области и адресованный директорам школ. В нем сообщалось о якобы планах по вакцинации детей старше 12 лет от коронавируса и предписывалось в срок до 9 сентября предоставить необходимые списки.

Фото: facebook.com

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Байжуманов отметил, что эта информация является фейковой. По его словам, по вакцинации детей вопрос не решен.

Никакого опроса среди родителей, никаких данных детей мы у них не собираем. В Кызылординской области бумага эта вышла. Думаю, это был фейк, так как информация не подтверждается, - сказал он.

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По его словам, если бы детей вакцинировали, то проводили бы эту работу в целом по стране, а не в рамках одного региона.

Если бы проводилась такая работа, то она проводилась бы по всей стране. Но на сегодня вопрос по вакцинации детей от КВИ пока не стоит, - повторил спикер.

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Как сообщилось, в Казахстане детей и беременных женщин планируют вакцинировать препаратом Pfizer. Поставка этой вакцины ожидается в октябре.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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