В Турции перевернулся автобус с туристами

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
30 человек пострадали в результате ДТП.
На юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
В результате ДТП пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает Demiroren.
Происшествие произошло на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени. Столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем находился 41 турист из России и Украины, - говорится в сообщении агентства.
Фото: twitter / haberinkalemi1
По последним данным, в результате происшествия погиб водитель одного из транспортных средств. Все пострадавшие госпитализированы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!