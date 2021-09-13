Назван наиболее опасный способ передачи коронавируса

Соблюдение социального дистанцирования очень важно для предупреждения коронавируса - врач.

Наиболее опасным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный путь - вирус в основном передается воздушно-капельным и контактным способами. Об этом сообщила заведующая отделением первичной медико-санитарной помощи КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, доктор философии PhD Динара Маханбеткулова, передает zakon.kz.

Коронавирус, как правило, передается от больного человека здоровому через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и разговора. Вирус считается высокопатогенным, то есть легко распространяющимся от больного к здоровому. Поэтому соблюдение социального дистанцирования очень важно для предупреждения коронавируса, - сообщила врач на пресс-конференции в РСК.

Она подчеркнула, что наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи, так как при вдохе вирус моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно там размножаться, поражая легкие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, легкая форма заболевания длится около двух недель. Тяжелые и критические формы болезни могут занимать месяц или полтора. Под выздоровлением понимают не только отсутствие симптомов, но и результаты анализов. Если была пневмония, то компьютерная томография покажет уменьшение очагов, которые активно рассасываются. Добавлю, что даже после выздоровления человек должен соблюдать карантин еще в течение двух недель, так как все еще является разносчиком вируса. Динара Маханбеткулова

Врач считает, что все пациенты, переболевшие средней и тяжелой степенью коронавируса, должны проходить реабилитацию. Длительность периода реабилитации зависит от процента поражения легких, то есть чем больше был очаг поражения, тем и длительнее период реабилитации.

Реабилитация после тяжелой КВИ должна проводиться как можно раньше, комплексно и рационально, с учетом клинических особенностей заболевания, индивидуальных и психологических факторов. Чем раньше начнется реабилитация пациента, заболевшего пневмонией, тем короче срок выздоровления и меньше вероятность развития осложнений. Динара Маханбеткулова

Реабилитация должна включать в себя лечение в стационаре, реабилитационный центр, наблюдение в поликлинике, санаторно-курортный этап и диспансерное наблюдение. Всем пациентам после COVID-19 специалист рекомендовала посетить врача-терапевта, который определит, какие обследования необходимо пройти и каких еще профильных врачей посетить.

Самое главное, по мнению Маханбеткуловой, соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить заражения.

Достаточно мыть руки, обрабатывать антисептиком, носить и часто менять маски, избегать тесных помещений, где находится много людей. Дома обеспечить свежий воздух, ежедневную влажную уборку. Не запускать болезнь, быть внимательным к себе и, конечно, вакцинироваться. Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше вакцинироваться еще до начала сезонных ОРВИ и гриппа.

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