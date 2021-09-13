Массовая драка попала на видео в Алматинской области

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Выясняются все детали и обстоятельства массовой драки в пос. Междуреченский - ДП Алматинской области.
В Алматинской области на видео попала массовая драка, сообщает zakon.kz.
Ролик опубликовали в Instagram-паблике.
Дача Мерей. В Индии каждая драка заканчивается танцем, а у нас каждый танец - дракой. Илийский район, - говорится в описании к видео.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, в настоящее время сотрудниками Илийского РУП проводятся проверочные мероприятия.
Выясняются все детали и обстоятельства массовой драки в пос. Междуреченский, а также все участники происшествия. При этом в полицию по данному факту с заявлением никто не обращался, и в больницу с телесными повреждениями никто не поступал. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. пресс-служба ДП Алматинской области
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