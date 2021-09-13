Ученые выяснили, какое количество шагов в день необходимо для здоровья

Ежедневная ходьба – это одна из форм физической активности, которая поддерживает общее здоровье человека.

Секрет долголетия, а именно – сколько шагов в день достаточно для крепкого здоровья, выяснили ученые, передает zakon.kz.

Как сказано в документе, ежедневная ходьба – это одна из форм физической активности, которая поддерживает общее здоровье человека, сообщает profile.ru. Исследователи Американской кардиологической ассоциации (АКА) выяснили, сколько шагов в день достаточно, чтобы получить максимальную пользу. Выводы ученых были представлены на конференции АКА по эпидемиологии, образу жизни и кардиометаболическому здоровью.

Результаты исследования опубликовал сайт ScienceDaily. В нем приняли участие 16732 женщины старше 60 лет.

Все испытуемые носили специальные устройства, которые высчитывали количество сделанных шагов. В результате выяснилось, что те, кто ходил часто, но "рывками", например, поднимался по лестнице или делал работу по дому, жили дольше. Более того, каждая последующая 1000 шагов была связана с 28% снижением смертности в течение шестилетнего периода наблюдения. Среди участников, которые делали более 2000 шагов в день непрерывно, риск смерти снизился на 32%.

Все больше исследований показывают, что любое движение лучше, чем сидячий образ жизни. Наши результаты продемонстрировали, что связь с долголетием сохраняется даже для женщин, которые не ходят много. 2000 или более дополнительных шагов во время пика активности достаточно для более долгой жизни, – рассказал ведущий автор исследования Кристофер Мур.

Таким образом, минимальное количество шагов в день, которое нужно сделать, чтобы получить пользу от ходьбы для здоровья, составляет 1000, даже если это короткие периоды активности.

В настоящее время АКА рекомендует посвящать физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю.

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