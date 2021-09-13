Кто может работать в Нацбанке

Приложение zakon.kz
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Так, в Нацбанке могут работать иностранцы.
Постановлением правления Национального банка РК от 25 августа 2021 года внесены изменений в Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального банка РК, сообщает zakon.kz.
В частности, уточняется, что на вакантную должность служащего Нацбанка могут претендовать не только граждане РК, но и иностранцы.
Так, лица, желающие принять участие в конкурсе, представляют на бумажном носителе или в электронно-цифровой форме в кадровую службу следующие документы:
При этом указывается, что занятие вакантной должности служащего Нацбанка осуществляется гражданами РК и иностранцами путем:
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