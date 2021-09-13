Алматинцы пожаловались на вырубку краснокнижных деревьев

Составлен акт на незаконную вырубку порядка 300 деревьев.

В социальных сетях жители Алматы требуют наказать виновных за вырубку 300 деревьев, сообщает zakon.kz.

Сообщение появилось в Facebook на странице Салтанат Ташимовой.

Требуем уголовного наказания за вырубку около 300 деревьев, среди которых есть краснокнижные!!! По адресу - Керей Жаныбек хандар, 368, - говорится в сообщении.

По данным Управления зеленой экономики Алматы, вырубка затронула участок в 1,15 гектара.

Из них 1 гектар выделен на строительство кемпинга, и еще 0,15 – на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), - уточнили в ведомстве.

Так как это территория предназначена для строительства кемпинга - по правилам зеленых насаждений требуется разрешение на снос, на территории ИЖС - для сноса разрешение не требуется.

Специалисты Управления зеленой экономики выехали совместно с природоохранной прокуратурой и полицией, однако охрана их не пропустила для обследования. На следующий день осуществлен выезд специалистов управления и Ботанического сада совместно с общественностью и составлен акт на незаконную вырубку порядка 300 деревьев. Официально породу и вид деревьев пока не установили, - уточнили в УЗЭ.

Ботанический сад представит результат лабораторных исследований в течение 3-5 дней.

Предварительно, среди вырубленных деревьев была яблоня Сиверса.

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