Новый корпус школы №125 построят в Алматы

Строительство будет завершено в мае следующего года.

В новом учебном блоке, построенном компанией SABA GROUP, будут учиться 600 учеников начальных классов.

Общеобразовательная школа № 125, расположенная в Бостандыкском районе Алматы, скоро отметит свое 35-летие. Как рассказала директор школы №125 Шамшинур Бакиева, сегодня в ней учатся 1850 детей.

В новом трехэтажном корпусе, построенном компанией SABA GROUP, будут размещены 11 просторных учебных классов, малый спортзал с отдельными раздевалками для девочек и мальчиков, а также душевыми и санузлом. При спортзале будет инструкторская и снарядная. Корпус по проекту займет территорию асфальтированного пустыря. Вокруг нее будет благоустроена территория со спортивной площадкой.

Мы очень рады, что пристройка будет в нашей школе. Строительство корпуса решит вопрос с дефицитом мест на нашем микроучастке. Детки начальной школы будут учиться в новом корпусе, - добавила директор.

По словам директора строительной компании SABA GROUP Ержана Абдикадирова, они не намерены останавливаться на этом и готова заняться строительством новых школ в городе.

Наша компания, как социально-ответственный бизнес, поддерживает поручение главы государства по строительству новых школ. Здесь будут учиться 600 детей. Пристройка спроектирована с учетом пожеланий директора школы и с учетом последних требований безопасности. Наша компания стремится обеспечить максимальный комфорт и сделать так, чтобы изменения пошли жителям на пользу. Когда мы решили строить наш жилой комплекс "Комфорт сити", мы подумали и о том, чтобы его жителям было куда водить детей на учебу, - рассказал он.

Строительство пристройки начнется на днях и будет завершено в мае следующего года. Помимо этого, для удобства жителей на территории жилого комплекса "Комфорт сити" будет поликлиника, детский сад и опорный пункт полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!