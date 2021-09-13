Заморозки, дожди с грозами и туман - погода на 14 сентября в Казахстане

На западе, севере, востоке республики ожидается туман, на севере, северо-западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра.

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 14 сентября, сообщает zakon.kz.

На большей части Казахстана под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе и юго-западе РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на северо-западе - с грозами. На западе, севере, востоке республики ожидается туман, на севере, северо-западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра. РГП "Казгидромет"

В Северо-Казахстанской области на северо-западе ночью и утром ожидается туман, днем на юге - усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на юге ожидается туман, днем на юге, востоке - усиление ветра 18 м/с.

В Костанайской области утром и днем ожидается гроза, днем на севере - усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем на юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской области утром и днем на севере и западе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области на северо-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, в центре ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской, на северо-востоке Карагандинской, на западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 3 градуса. РГП "Казгидромет"

В Мангистауской, Туркестанской, на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также: Погода в Казахстане - осенняя прохлада и дожди

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!