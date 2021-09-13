Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Пешехода доставили в больницу.
В Алматы автобус сбил пешехода, сообщает zakon.kz.
12 сентября около 20:00 водитель, управляя автобусом марки SAZLE 60, двигался по улице Кунаева в северном направлении и на пересечении с улицей Маметовой допустил наезд на пешехода, переходившего улицу Кунаева в восточном направлении на регулируемом перекрестке, - сообщили в пресс-службе ДП города.
Пешехода доставили в больницу.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.2 УК РК, - сказал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!