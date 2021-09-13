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В Алматы автобус сбил пешехода

Фото: Zakon.kz 13 сентября 2021, 16:13

Пешехода доставили в больницу.

В Алматы автобус сбил пешехода, сообщает zakon.kz.

12 сентября около 20:00 водитель, управляя автобусом марки SAZLE 60, двигался по улице Кунаева в северном направлении и на пересечении с улицей Маметовой допустил наезд на пешехода, переходившего улицу Кунаева в восточном направлении на регулируемом перекрестке, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Пешехода доставили в больницу.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.2 УК РК, - сказал начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

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