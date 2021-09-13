Ерлан Кожагапанов получил новую должность

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Советник премьер-министра РК Ерлан Кожагапанов назначен председателем совета директоров футбольного клуба "Астана".
Ерлан Кожагапанов назначен председателем совета директоров футбольного клуба "Астана", сообщает zakon.kz.
Советник премьер-министра РК Ерлан Кожагапанов назначен председателем совета директоров футбольного клуба "Астана". Ранее Ерлан Тохтарович работал президентом Казахстанской федерации футбола, руководителем президентского профессионального спортивного клуба "Астана", вице-министром культуры и спорта РК. пресс-служба ФК "Астана"
Ранее стало известно, что вице-министра культуры и спорта РК Ерлана Кожагапанова освободили от должности и назначили советником премьер-министра РК.
Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и на предприятиях.
В 2020-2021 годах - первый заместитель акима Алматы.
С апреля 2021 года по настоящее время работал вице-министром культуры и спорта РК.
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