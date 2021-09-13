Kinopark-Kinoplexx Theatres определил даты премьер собственных фильмов

В главных ролях комедии задействованы звезды кино и эстрады.

Три полнометражные картины – "Маша и Дударай", "Моя большая казахская семья" и "Агашки по вызову", снятые на базе продюсерского подразделения Tiger Films, выйдут в новогодний период.

По словам представителей компании, станут единственными локальными фильмами, заявленными на эти дни. Остальные казахстанские проекты будут рассматриваться на другие свободные даты.

Комедия "Моя большая казахская семья" выйдет в прокат кинотеатров в День независимости Казахстана – 16 декабря. Это добрая и веселая история, посвященная темам дружбы и единства народов, семейных ценностей, любви к родине.

В главных ролях комедии задействованы звезды кино и эстрады: Асель Садвакасова (со-продюсер фильма), Гульнара Сильбаева, Дина Тасбулатова, Шынар Аскар, Куандык Шакиржанов, Олжас Альжанов, а также дебютанты - Александр Лим, Даниэль Джеймс, Рустем Алмагамбетов и Евгений Шворнев. В фильме также принимали участие каскадеры Nomad Stunts.

Режиссером выступил Ален Ниязбеков, проходивший практику в American Film Institute (Лос-Анджелес). Сценарий создан в тандеме Нуржаном Еркинулы и Медетом Калибековым, музыка – композитором Абаем Акбаевым.

Ромком "Маша и Дударай", снятый по мотивам легендарной истории любви и песни, будет показан в кинотеатрах с 24 декабря этого года. Главные роли в картине исполнили Тауекел Мусилим, Алексей Воробьев, Мария Петлюх, Ольга Ландина, Сергей Уфимцев, Бахытжан Альпеисов и др. Режиссером выступил Дамир Тастембеков, сценарий написан Данияром Кумисбаевым.

Не так давно, в сети был представлен видеоклип на саундтрек к фильму, в исполнении Тауекеля Мусилима. Автором аранжировки выступил композитор Эмиль Досов, в записи также принял участие благотворительный хор "Апрель" под руководством Яна Рудковского.

Релиз третьей картины – комедии "Агашки по вызову", назначен на 31 декабря 2021 года. По сюжету, двое друзей попадают в переплет, но как это не удивительно, проблемы с представителями криминальных кругов, положительным образом сказываются на дальнейшую судьбу героев.

В касте задействованы популярные казахстанские актеры – Рустем Жаныаманов, Ерлан Примбетов, Баян Алагузова, Луина, Олжас Альжанов и другие.

Фильм снят режиссером Дарханом Саркеновым, сценаристами опять же выступили Нуржан Еркинулы и Медет Калибеков.

Напомним, специальное подразделение Tiger Films было создано на базе Kinopark-Kinoplexx Theatres в 2021 году, в целях производства собственных полнометражных фильмов, а также оказания консультационных услуг по производству кино.

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