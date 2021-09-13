Определен состав женской сборной Казахстана к отборочным играм

Казахстанские футболистки готовы к отборочным играм.

В Талгаре завершились учебно-тренировочные сборы женской команды Казахстана по футболу, для участия в отборочных матчах к чемпионату мира-2023 (Австралия и Новая Зеландия), передает zakon.kz.

По его результатам главный тренер казахстанской команды, болгарский специалист Калоян Петков, огласил список игроков, которые будут представлять казахстанскую дружину на отборочных играх в сентябре.

Первый матч казахстанские девушки проведут 17 сентября с Уэльсом, а затем, 21 сентября, протестируют сборную Греции. Оба матча в гостях.

Состав на выездные игры выглядит следующим образом:

Вратари: Ангелина Портнова и Ирина Саратовцева.Защитники: Юлия Мясникова, Александра Бурова, Мария Демидова, Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет, Айгерим Айтымова, Татьяна Сосновская.Полузащитники: Анастасия Власова, Фатима Сатыгалиева, Ксения Хайрулина, Карина Жумабайкызы, Мадина Жанатаева, Асельхан Турлыбекова, Айша Садыкова.Нападающие: Бегаим Кыргызбаева, Светлана Бортникова.

Куандык Шынасилов

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