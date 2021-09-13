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18 августа стало известно, что казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над Афганистаном.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, планируется ли возобновление авиарейсов из Казахстана в Афганистан, сообщает zakon.kz.
Пока не планируется возобновление авиарейсов (в Афганистан - прим. ред.), от авиакомпаний заявки не поступали, - сообщили редакции в пресс-службе МИИР РК.
18 августа стало известно, что казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над Афганистаном.
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