Ребенок погиб в результате наезда в Алматинской области

Начато досудебное расследование.

На трассе "Косозен-Шелекемер" водитель сбил 8-летнего мальчика, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, трагедия произошла вечером 10 сентября в Илийском районе.

23-летний водитель автомашины Toyota, двигаясь по автодороге "Косозен-Шелекемер" в северном направлении, допустил наезд на пешехода. 8-летний мальчик от полученных травм скончался по пути в больницу, - уточнили в ведомстве.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

Тем временем, жители поселка обращаются к властям с просьбой сделать дорогу к школе для безопасности детей.

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