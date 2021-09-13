Холодную воду временно отключат в одном из районов Алматы 

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Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения.
Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает zakon.kz.
15 сентября с 8:00 до 24:00 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов "Жетысу-1", "Жетысу-2", "Жетысу-3", "Жетысу-4", а также в микрорайоне "Достык" по улице Улагат, - сообщили в ГКП "Алматы су".
Понижение давления воды будет наблюдаться на сетях микрорайонов "Аксай-4", "Аксай-5".
В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.
Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения.
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