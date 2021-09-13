В Казахстане впервые пройдет международный турнир по настольному теннису

Соревнования являются единственными рейтинговыми в 2021 году на территории стран СНГ.

15 сентября в Караганде состоится открытие международного турнира по настольному теннису ITTF Kazakhstan International Open, передает zakon.kz.

Данные соревнования являются единственными рейтинговыми в текущем году на территории стран СНГ.

У спортсменов на кону призовые деньги, размером в 30 000 долларов США. Помимо хозяев турнира, решили попытать свою удачу спортсмены из Австрии, Саудовской Аравии, Индии, Беларуси, России, Узбекистана и Кыргызстана.

В течение пяти дней мастера малой ракетки будут радовать своей игрой в центре настольного тенниса "Сары-Арка".

Куандык Шынасилов

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